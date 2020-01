Fabio Fognini, 32enne tennista armese, si è qualificato al terzo turno degli Open di tennis d’Australia. Fognini ha sconfitto in cinque set il tennista australiano Jordan Thompson per 7-6, 6-1, 3-6, 4-6, 7-6.

