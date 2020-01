Il Club per l’UNESCO di Sanremo intende celebrare la Giornata della Memoria 2020 organizzando tre eventi per gli studenti e per la cittadinanza nell’ambito della rassegna “Per non dimenticare”.

Martedì 28 gennaio si terrà – in due fasi – l’incontro-conferenza sul tema “LE DONNE DEL CAMPO DI RAVENSBRÜCK“:

alle ore 11, nell’aula magna del Liceo Cassini di Sanremo, a Villa Magnolie, l’incontro sarà riservato agli studenti delle scuole della città; .

alle ore 16 presso il Museo Civico di Palazzo Nota, a Sanremo, lo stesso incontro sarà aperto alla cittadinanza;

interverranno il Prof. Gustavo Ottolenghi medico e membro dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Paolo Veziano, studioso della presenza ebraica nel Ponente Ligure, la Dottoressa Ida Bazzan, medico ospedaliero di Sanremo.

Venerdì 31 gennaio, alle ore 16 nel Museo Civico di Palazzo Nota a Sanremo Alberto Guglielmi Manzoni parlerà sul tema “Aristocratici e religiosi tedeschi contro Hitler“.

La partecipazione agli eventi è gratuita.