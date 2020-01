I prezzi al botteghino per chi invece volesse acquistare i tagliandi mercoledì prima della partita sono Gradinata 5 €, Tribuna Laterale 10 € e Tribuna Centrale 25 €.

La Sanremese comunica che è aperta la prevendita dei biglietti della gara di andata della semifinale di Coppa Italia contro la Folgore Caratese, in programma mercoledì 29 gennaio allo stadio Comunale alle ore 15. Per acquistare i tagliandi è possibile andare sul sito della Etes al seguente link:

I prezzi al botteghino per chi invece volesse acquistare i tagliandi mercoledì prima della partita sono Gradinata 5 €, Tribuna Laterale 10 € e Tribuna Centrale 25 €.