Atti intimidatori, estorsioni, incendi e furti in abitazione: sono le ipotesi di reato che hanno portato all’arresto di 7 persone a Loano (in provincia di Savona), Napoli ed in Toscana al termine di un’indagine dei Carabinieri denominata “Vesuvio”. I 7 arrestati agivano nella zona compresa tra Loano e Borghetto Santo Spirito.

Correlati