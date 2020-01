Bruno Rossi e Franca Murialdo, genitori di Martina Rossi, 20enne studentessa imperiese che precipitò dal balcone di una camera di albergo a Palma di Maiorca il 3 agosto 2011, domani incontreranno il Ministro di giustizia Alfonso Bonafede, hanno scritto al Guardasigilli il 14 gennaio chiedendo di poter essere ricevuti per informarlo della vicenda giudiziaria. Per la morte di Martina sono a processo Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, condannati a 6 anni in primo grado dal tribunale di Arezzo. A novembre i giudici di secondo grado avevano già dichiarato prescritto il reato di morte come conseguenza di altro reato ed era rimasta in piedi la sola accusa di tentata violenza sessuale di gruppo, che si prescriverà nel 2021.

