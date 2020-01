È la trentenne imperiese Giulia Quaranta Provenzano ad essersi aggiudicata il Premio Speciale della Critica alla XII° Edizione del Premio Internazionale di Letteratura per la Pace Universale “Frate Ilaro del Corvo”, durante il Dante Lunigiana Festival. La giovane poetessa ligure è stata infatti molto apprezzata per la sua raccolta di poesie intitolata “Nessun tempo dura” [CEI – Centro Editoriale Imperiese, 2017] dal Presidente del Centro Lunigianese di Studi Danteschi Mirco Manuguerra e dal Direttore del Premio, Accademico emerito libanese nonché candidato al Premio Nobel per la Pace Hafez Haidar. I detti hanno voluto premiare la Quaranta Provenzano soprattutto <<Per l’intensa ed ampia analisi della realtà sviluppata nella silloge>>, i cui versi hanno per importante focus – fra gli altri e variamente declinato – il Purgatorio.

A seguire uno dei componimenti di Giulia, <<Una manciata di tempo>>: “Resta appeso ad un filo/ di cielo il padre nostro.// Seme perduto/ nell’acqua della sera,/ non altro che niente.// Un momento/ ed è buio che prepotente/ seduce l’infantile giorno/ con la sua audace sfrontatezza/ di vagabondo.// Ignoto.// Si sbottona in silenzio/ il serpentino gemito, lampo/ nella piazza”. Ed ancora particolarmente apprezzata la lirica della Studiosa indipendente di Imperia dal titolo <<Verso il cielo>>, che recita: “Mille e più volte/ ho atteso conforto/ per le lacrime versate,/ ho alzato le braccia/ ad ogni partenza, ma/ solo spazi vuoti.// Nidi spogli,/ assenze e mancanze/ pesano// tiene compagnia/ il dolore, lo vivo/ nella quotidiana esperienza/ – abita là dove/ la mia anima sa/ il sia”. Infine la Quaranta Provenzano ci regala ancora i versi di <<Vivi intensamente>>: “In una lacrima/ tutto il mio mondo/ scolpito. Nella mente,/ nel cuore. Immagini di te,/ e me, a sorridere complici,/ innamorati… felici… Sì!/ Dolce il tuo sorriso, era/ viso d’angelo.// Fa male ora il petto,/ fuoco infernale il ricordo,/ che arde, disperato: cenere,/ arsura. Ogni palpito nel nulla.// Solitaria eutanasia/ d’amore troppo grande”.