Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenate da Ivan Busacca, ieri sera hanno messo ko Città Giardino sul campo Zaccari a Camporosso.

Grande partita delle biancorosse che hanno dominato le quotate avversarie nella partita di calcio a 5 femminile, che alla fine si è conclusa 4-0 per le padrone di casa grazie alle reti di Lercari, alla doppietta di Khelif e al gol di Lecce.

«E’ stata ottima la prestazione delle ragazze che hanno vinto contro un avversario forte e che gioca bene – dichiara mister Ivan Busacca – Dal primo minuto ho capito che sarebbero state determinate e concentrate da come hanno approcciato la gara. Sono felice per questa meritata vittoria perché dà morale a tutto il gruppo. Ultimamente abbiamo subito molti infortuni nelle tante partite dei campionati ai quali stiamo partecipando, quindi eravamo un po’ penalizzati. Ora cercheremo continuità e di recuperare tutte le compagne sfortunate in questo periodo».

Don Bosco Vallecrosia Intemelia – Città Giardino 4-0

Don Bosco Vallecrosia Intemelia: Smoyver, Ramirez, Khelif, Lercari, Lecce, Greco, Musizzano, Mantegazza, Capurro. Allenatore: Busacca.

