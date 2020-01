Giovedì 23 gennaio alle 18 e venerdì 24 alle 14.30 nei padiglioni “Sevilla ” e Andalucia” della Fiera Internazionale del Turismo che si svolgerà a Madrid (FITUR) verrà presentata l’opera “Magallanes. No hay rosa sin espinas” composta da Marco Reghezza e Giovanni Scapecchi sul libretto redatto dal direttore della Fondazione Reale di Spagna “Atarazanas” di Siviglia, José Manuel De La Fuente.

L’opera narra della vicenda del navigatore portoghese Ferdinando Magellano, di Sebastian Elcano, il capitano spagnolo che condusse i pochi superstiti a Siviglia completando la circumnavigazione della Terra (e dimostrandone una volta per sempre la rotondità), di Antonio Pigafetta il giovane vicentino che ha descritto tutto nel suo diario di bordo, di Beatriz, moglie di Magellano, etc… Saranno personalità del mondo teatrale a illustrare al pubblico il progetto operistico che è attualmente definito “di interesse nazionale” dai governi portoghese e spagnolo nell’ambito delle celebrazioni per il cinquecentenario dell’ impresa (1519 – 1522).Celebri nomi della lirica sono coinvolti nel lavoro teatrale: Carlos Alvarez, Fucho Pereda, Israel Lozano, Luciano Miotto, Sachika Ito, … fino ad arrivare a Placido Domingo nelle cui mani l’opera è stata consegnata nei mesi scorsi presso il Teatro Real di Madrid.

Reghezza è docente all’IC “Cavour” di Ventimiglia e di Teoria, Analisi e Composizione presso il Liceo Musicale “Bruno” di Albenga.

https://www.ifema.es/fitur?fbclid=IwAR3lw3PvzbIuPFVODx-Z_zDPZYvNwMTdKcLiar0U5Z88x1am93HKR_xm2O4