Incidente stradale mortale stamani a Genova in via Siffredi. Un uomo di 27 anni è morto dopo essersi scontrato con la sua moto contro un’auto. Ci sarebbe stato un primo scontro tra la moto e la macchina e poi il 27enne sarebbe stato colpito da una seconda vettura.

