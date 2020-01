Fabio Fognini ha battuto in 5 set lo statunitense Reilly Opelka nel primo turno degli Australian Open di tennis. Nel match, vinto in rimonta, Fognini ha battibeccato con il giudice di sedia, Carlos Bernardes. “Non posso giocare con un arbitro che non mi da tranquillità – gli ha detto – Se lo chiede Nadal va tutto bene, ma se lo chiede Fognini… Se lo chiede Sua Maestà lo accontentano subito tutti. Sei una vergogna, non sei adatto a questo mestiere. Non puoi darmi una penalità perché lancio la racchetta”.

