Alberto Muraglia, ex vigile urbano divenuto simbolo dell’inchiesta sui furbetti del cartellino al Comune di Sanremo per aver timbrato il cartellino in mutande, dopo il licenziamento, lavora come Aggiustatutto. Ora, dopo essere stato assolto in tribunale, punta a tornare a lavorare in Comune. “Ho già fatto ricorso, ho portato 40 testimoni. Ho sempre creduto di essere nel giusto e di non aver fatto nulla di male. Le timbrature erano fatte prima dell’orario di servizio. A volte mi sono dimenticato di timbrare quando già avevo iniziato a mettere la divisa, allora sono corso mezzo svestito a convalidare il badge. Il Comune ha guadagnato qualche secondo di lavoro, non l’ha perso. In questi 4 anni invece di abbattermi ho reagito con serenità e ironia. La bottega mi ha salvato la vita: oggi lavoro per 200 condomini” dice Muragli a Marco Menduni su “Il Secolo XIX”.

Correlati