In vista del Festival di Sanremo da oggi piazza Colombo è chiusa nella parte davanti al palco. L’accesso sarà regolato da varchi presidiati: potranno passare solo residenti ed operatori. Da domenica 2 a martedì 11 febbraio dalle 10 sino al la fine degli spettacoli serali, saranno chiuse via San Francesco, via Asquasciati, via Manzoni e via Marsaglia. Dal 2 al 9 febbraio sarà chiuso il parcheggio del Palafiori, come riporta Daniela Borghi su “La Stampa”.

