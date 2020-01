L’Associazione Culturale Protango in collaborazione con Villa Ormond Events invita a partecipare al secondo appuntamento dedicato alla divulgazione della cultura del Tango Rioplatense dal titolo:

“IL TANGO E LA SUA STORIA”.

Conferenze con l’ausilio di videoproiezioni ed altri strumenti che vi permetteranno di viaggiare dalle origini ad oggi attraverso l’evoluzione di questo variegato e straordinario fenomeno cultural popolare, tanto diffuso ai giorni nostri.

Sarà possibile conoscerne i vari aspetti ed i personaggi che hanno contribuito a renderlo tale.

In questo appuntamento in particolare tratteremo:

Gli albori del Tango;

La guardia vieja;

I primi Tangos;

Le teorie vere o no legate al Tango e postriboli;

Come veniva ballato il Tango ed i suoi protagonisti;

Il cinema ed il Tango;

Il mito di Gardel.

Le conferenze saranno tenute a cura dell’Associazione Culturale Protango, relatore principale Raffaele Prota, interventi del Prof. Roberto Moreno (argentino DOC!)

DOMENICA 26 GENNAIO ALLE ORE 17,00 presso la Sala Conferenze dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di VILLA ORMOND, in Corso Felice Cavallotti n. 113 a Sanremo.

DATE SUCCESSIVE:

Domenica 22 MARZO 2020

Domenica 26 APRILE 2020

Le date successive potrebbero subire variazioni.

Per informazioni: info@protango.it – info@villaormondevents.com +39 347 6702059 +39 339 7228903