Nuovo capitolo della Ponente Genoa Academy, il progetto che unisce i settori giovanili di Ospedaletti, Camporosso e Dolceacqua sotto i prestigiosi colori rossoblu.

Ieri sera al campo Ciccio Ozenda di Ospedaletti i ragazzi del 2010 delle tre formazioni ponentine sono stati allenati dai tecnici del Genoa Franco Lucido e Armando Caligaris per un lavoro specifico dal grande valore sportivo e umano.

La Ponente Genoa Academy è ormai un punto di riferimento per il calcio giovanile locale. L’occasione di allenarsi con i tecnici di una società gloriosa come quella rossoblu è un appuntamento che i giovani calciatori non vogliono perdere per un confronto con chi, quotidianamente, vede crescere ragazzi di grande prospettiva. Senza mai dimenticare che, soprattutto nel settore giovanile, la crescita sportiva e umana degli atleti deve sempre andare di pari passo.