Con l’impianto riaperto e le stagioni agonistiche iniziate, o quasi al via, la Rari Nantes Imperia presenterà le sue Prime Squadre. L’appuntamento è fissato per sabato 25 gennaio 2020, alle ore 11:00, presso la Piscina ‘Felice Cascione’. Alla presenza di dirigenza e responsabili di settore, gli allenatori introdurranno le squadre a tifosi, pubblico e media. Davide Dreossi presenterà le novità della Squadra Agonistica del Nuoto. Così Stieber e Fratoni parleranno della nuova stagione e dei tanti nuovi acquisti che puntellano le rispettive rose.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta