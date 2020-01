La Corte di Cassazione ha rigettato oggi il ricorso presentato dalle difese dei fratelli Pellegrino ( Maurizio e Giovanni ) e di Antonino Barillaro.

I tre erano imputati nel processo La svolta che aveva portato alla sbarra i componenti delle N’drine in particolare a Bordighera e Ventimiglia.

La vicenda come ricorderete porto allo scioglimento per presunte infiltrazioni mafiose delle amministrazioni comunali di Ventimiglia e Bordighera fu in seguito il Consiglio di Stato a dichiare nulli tali provvedimenti

I tre imputati erano stati condannati Giovanni Pellegrino 10 anni e 6 mesi Maurizio Pellegrino 10 anni Antonino Barillaro 7 anni