Una buona notizia per il giovane calciatore allenato da Tiziano Monterosso e per tutta la società neroazzurra che continua l’importante collaborazione con la Sampdoria atta alla crescita tecnico-tattica dei propri giovani calciatori.

Mercoledì 22 gennaio Francesco Karol Parrelli è stato convocato, entro le ore 15 al campo sportivo “Rio Cortino” di Genova, per disputare un amichevole con la formazione Under 15 – 2005 della Sampdoria.

