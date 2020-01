A Imperia uno scooterista 18enne è stato trasferito in elicottero al “Santa Corona” di Pietra Ligure per i traumi riportati nello scontro con un’auto che procedeva in senso opposto, in corso Garibaldi davanti alla galleria Gastaldi. Il ragazzo, che era diretto a scuola, ha riportato frattura del femore destro e del braccio destro, ma non è in pericolo di vita, come scrive Andrea Pomati su “La Stampa”.

Correlati