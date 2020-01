Dopo la doppia vittoria tra le Nuove Proposte nel 2016 e tra i Big nel 2017, Francesco Gabbani torna al Festival di Sanremo. “Mi sono preso il tempo necessario per arrivare a “Viceversa”, il brano che porto in gara quest’anno e che dà anche il nome al nuovo album – spiega Francesco Gabbani all’Ansa – Non ho la presunzione di pensare di andare a vincere, questa soddisfazione già me la sono tolta. E’ l’occasione per presentare un brano che mostra un’altra faccia di me, quella più intimista ed emozionale”.

Sulla polemica legata alla presenza di Junior Cally, Gabbani dice che “la libertà di espressione non va limitata, altrimenti bisognerebbe aprire un’inquisizione per tanti altri artisti”.

