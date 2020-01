Due donne saranno le protagoniste del ballottaggio che deciderà la scelta del candidato alle elezioni regionali del Movimento Cinque Stelle. Sono la capogruppo regionale, Alice Salvatore, e Silvia Malivindi, avvocato, ex consigliera comunale a Ventimiglia, già candidata all’europarlamento. In totale sono stati 762 i voti espressi. Gli altri candidati, che non hanno raggiunto il ballottaggio, hanno ottenuto questi voti: Andrea Boccaccio 118 voti, Rodolfo Sanna 27 voti, Andrea Weiss 27 voti, Oscar Giacomo Felice Lapina 20 voti, Raffaele Rizzo 15 voti, Mario Maturanza 12 voti e Gabriele Chiono 9 voti.

