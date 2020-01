Un motivo piuttosto insolito ha causato il rinvio della partita dell’Airole FC nella decima giornata di serie C di calcio a 5 maschile 2019-20. Seppur non direttamente protagonista, la pioggia scesa venerdì scorso poco prima del match ha infatti contribuito ad innalzare il forte livello di umidità presente nell’aria in queste serate invernali facendo sentire i propri effetti anche sul sintetico della palestra di via Lagoscuro a Pompeiana, terreno di casa del Santo Stefano, dove si è formata su alcuni settori del campo una sottile pellicola d’acqua particolarmente viscida ed insidiosa.

Prime avvisaglie nel riscaldamento pre-partita con diversi ‘scivoloni’ fra i giocatori che inducevano i due arbitri a far ritardare l’inizio del match di trenta minuti al termine dei quali, dopo aver stabilito che neanche i potenti getti di aria calda insufflati nell’impianto fin dal pomeriggio erano riusciti a rimediare al problema, la gara veniva ufficialmente rinviata. Al pubblico ed alle due squadre non restava così che fare ritorno a casa in attesa della data del recupero: “I direttori di gara ci hanno mostrato diversi punti del campo in cui giocare poteva diventare molto pericoloso – ha dichiarato il capitano biancoverde Massimiliano Santamaria – ed hanno quindi deciso per il rinvio ricordando che l’incolumità dei giocatori viene prima di tutto.“

Calendario fitto quindi adesso per l’Airole che affronterà due gare casalinghe contro Città Giardino e Riva Ligure ma dovrà anche attendere le date dei due recuperi in trasferta contro Rapallo Rivarolese e Santo Stefano. Partite giocate regolarmente invece per il settore giovanile delle viverne nei campionati CSI con l’under 18 sconfitta per 4-2 dal Riviera dei Fiori e l’under 10 superata per 7-4 dal Borgo Tinasso.

