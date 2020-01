Ventimiglia è stata rimossa sotto il vigile sguardo del Sindaco Scullino l’edicola di Corso Repubblica ormai chiusa da anni e in condizioni fatiscenti. Un iniziativa che molti cittadini aspettavano da parte dell’amministrazione comunale

