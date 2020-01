Il 27 maggio in tribunale a Genova è in programma l’udienza preliminare per l’imperiese Alessio Saso, ex consigliere regionale del Pdl, ed Aldo Praticò, consigliere comunale a Genova e candidato alla regionali 2010. La Direzione distrettuale antimafia contesta ad entrambi l’accusa di promessa elettorale, reato aggravato dall’aver favorito un’organizzazione mafiosa, come riporta Giulio Gavino su “La Stampa”.

