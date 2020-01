In relazione alla sentenza odierna del tribunale di Imperia, il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri si è così espresso:



“La sentenza di oggi introduce un elemento di importante novità che l’Amministrazione comunale è chiamata ad esaminare con attenzione ed equilibrio.

Resto in attesa di conoscere le indicazioni del segretario generale, dei dirigenti e degli avvocati, che devono ancora leggere le motivazioni di questa sentenza di primo grado in sede penale, per poi fare ogni opportuna valutazione.

Guardando all’aspetto umano, valuto positivamente il pronunciamento odierno.

Al di là di quelli che potranno essere gli sviluppi futuri, l’auspicio è che questa vicenda, oggetto di un’attenzione mediatica sproporzionata, possa presto arrivare al suo atto conclusivo”.

