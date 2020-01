Una donna di 43 è morta dopo 10 interventi chirurgici per le complicazioni seguite a un by pass gastrico. Gli eredi sono stati risarciti con 800 mila euro dall’Ospedale Galliera di Genova. I legali della famiglia spiegano che “la signora, dal marzo 2014, si era affidata al reparto di chirurgia generale ed epatobiliare del Galliera per effettuare un intervento di by pass gastrico, a causa dell’obesità patologica di cui era soggetta”.

Correlati