Continua imperterrita l’attività della Pallamano Ventimiglia. A riposo i Senior, la scena è toccata alle giovanili che sono scese in campo con le squadre Under 11, le due Under 15 e l’Under 17.

Ad aprire le danze sabato pomeriggio, erano gli Under 11 di Bernard Giordanella, che ospitavano al Palaroya di Roverino, i pari età del Cavigal, nel Campionato di Eccellenza di categoria. Reduci dalla loro prima vittoria esterna della scorsa settimana, i giovani “Leoncini”, si ripetevano e battevano i nizzardi per 21 a 15, inanellando la seconda vittoria di seguito e manifestando interessantissimi progressi.

Toccava poi agli Under 15 esordienti, che nel Campionato Pre Eccellenza, superavano nettamente il Grasse per 40 a 6. In evidenza Bruni e Sismondini, un under 13 di grande avvenire, coadiuvati dalle belle prestazioni di Bertocchi, Maver e guidati dalla regia di Laganà e dalla forza di Gallipò.

Il “clou” della serata era la partita degli Under 15 di secondo anno, che nel Campionato Eccellenza, affrontavano la forte e blasonata squadra del Principato di Monaco. La partita era bellissima. Il primo tempo finiva in parità 13 a 13, con continui ribaltamenti di fronte. Nella ripresa saliva in cattedra Federico Fucile, che rimessosi dall’infortunio della scorsa settimana, realizzava 14 reti e determinava la larga vittoria dei suoi compagni per 36-23. Tutta la squadra era all’altezza della situazione, da Agnese, Furci e Zomparelli, dal Pivot Abello a Caridi, dal giovane portiere Zoccoli ai mancini Allavena e Tomasi.

Domenica pomeriggio infine a Cannes, era la volta degli Under 17, che sfidavano la capolista Cannes/Mandelieu. I giovani ventimigliesi, tenevano sotto scacco i loro avversari nel primo tempo che chiudevano in vantaggio di una rete(13-12). Nella ripresa i ragazzi frontalieri, non riuscivano a contrapporre un’adeguata risposta alla reazione dei loro avversari che si aggiudicavano meritatamente la gara con il punteggio di 28-18.

La prossima settimana ancora sfide di grande interesse ed il ritorno in campo dei “seniors” impegnati in trasferta contro il Val D’Argens.