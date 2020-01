Per il Coordinamento Nazionale USB VVF

Confidiamo in una azione unitaria delle altre Organizzazioni Sindacali e una risposta univoca della classe politica.

Lunedì 27 Gennaio consegneremo un documento al Procuratore Capo Dott. Francesco Cozzi chiedendo di farsi portavoce nei confronti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese affinchè si renda giustizia in una vicenda che ha visto abbandonati da tutte le Istituzioni la Famiglia Lorefice e i Vigili del Fuoco infortunati in quel tragico intervento.

Il giorno 27 chiederemo al Popolo Italiano di protestare in piazza insieme ai Vigili del Fuoco e di iniziare una azione nei confronti dell’Azienda Europam (aziende nazionale operante nel settore dell’energia), HDI Assicurazione, Allianz Assicurazione, facendo disdetta immediata di qualsiasi contratto attivo, non meritano altro…

Pensate ai tanti pompieri che morirono durante il crollo delle Torri Gemelle a New York..secondo voi non erano consapevoli della morte probabile…dovevano scappare!

Riteniamo VERGOGNOSA l’azione che HDI (assicurazione di EUROPAM), Allianz ( assicurazione di Saregas) e Simone Bonomelli, autista di Eurpam coinvolto nell’incendio, hanno messo in atto con un ricorso alla condanna di risarcimento ai Vigili del Fuoco infortunati e, purtroppo, deceduti con la seguente giustificazione: “l’esplosione è da addebitare a un intervento negligente/imprudente dei Vigili del Fuoco” inoltre “i Vigili del Fuoco avrebbero dovuto allontanarsi per la loro incolumità”.

Oltre alla perdita di Giorgio altri sette Vigili del Fuoco si infortunarono, alcuni in modo permanente.

Basta medaglie! I vigili del fuoco genovesi e liguri in piazza il 27 gennaio