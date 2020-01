Su Instagram Fiorello ironizza sulle polemiche che hanno travolto Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. “Amadeus ti sei messo contro tutti, ti mancano gli anziani (dì qualcosa anche contro gli anziani) e soprattutto ti manca Fiorello. E’ l’unico rimasto ancora con te. Le donne ce hai tutte contro, la politica pure. Dammi del terrone e così hai fatto bingo. In qualità di anonimo proporrò per te la pena di morte. Da che eri un santo, ora sei l’uomo più cattivo d’Italia, un sessista”.

