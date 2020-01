“Le polemiche sono il sale del Festival, fanno parte delle regole del gioco e ci sono sempre state. Ma poi devono esaurirsi, specie se fondate sul nulla, perché c’è un limite a tutto”, dice Antonella Clerici, intervistata nel backstage a Parigi della sfilata di Tony Ward. “I social amplificano tutto sempre, figuriamoci il Festival. Si facevano i gruppi d’ascolto discutendo di canzoni e look, ora il gruppo è online, ma bisogna dare il giusto peso alle cose e senza essere offensivi” dice la Clerici.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta