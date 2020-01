Omicidio-suicidio in un alloggio a Carcare (Savona). Secondo le prime informazioni Mauro Torterolo, savonese di 71 anni ha ucciso la madre Elsa di 97 e poi si è tolto la vita. L’uomo, sposato e con una figlia, da tempo si prendeva cura della madre affetta da Alzheimer. Per gli investigatori non è escluso che si sia trattato di un gesto frutto di esasperazione.

