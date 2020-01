La Sanremese non riesce ad andare oltre un pareggio casalingo al “Comunale” con la Lavagnese, al termine di un match caratterizzato da un insistito possesso palla biancoazzurro, ma con poche conclusioni nello specchio della porta. Per la terza partita di fila la Sanremese rimane a secco di gol, mentre le partite senza vittorie sono ora quattro. La Sanremese scivola così al 5° posto alla pari del Real Forte Querceta, a 6 punti di distacco dalla capolista Prato che ha sconfitto per 5-0 il Verbania. Domenica prossima i biancoazzurri giocheranno al “Chittolina” contro il Vado, terzultimo in classifica.

