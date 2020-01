Si è chiusa senza reti la prima frazione di gioco del match al “Comunale” tra Sanremese e Lavagnese, valido per la terza giornata di ritorno del girone A di serie D. Matuziani vicini al gol prima con Colombi, poi con Scalzi, ma per ora non hanno sbloccato al risultato. Alla luce dei risultati degli altri campi i biancoazzurri sono ora quinti in classifica a 6 punti dalla capolista Prato.

