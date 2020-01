Al termine della partita con la Lavagnese. il Direttore generale della Sanremese Calcio Pino Fava ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Il mister Nicola Ascoli non è assolutamente in discussione. La squadra continua a giocare e ad esprimersi come un mese fa, purtroppo in questo momento i risultati non sono dalla nostra parte ma non bisogna mollare. Tutti devono dare di più, anche i giocatori. Il mercato dei Dilettanti si è chiuso a dicembre, la squadra sarà questa fino a maggio. Insieme cercheremo di uscire dal momento difficile”.

