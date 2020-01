Al triplice fischio del direttore di gara esplode la gioia in casa Ospedaletti per una vittoria che permette agli orange di mantenere la distanza di sicurezza dalla zona playout.

L’Ospedaletti si spinge in avanti e il gol orange è nell’aria. La rete dell’1-0 diventa realtà al minuto 66 con Mamone, sempre più a proprio agio in veste di difensore goleador, che insacca di precisione su calcio d’angolo. La sfera tocca la parte interna del palo e si insacca alle spalle di Adornato.

Per il Rapallo si rende pericoloso ancora Bertuccelli che al 61’ impegna Ventrice con un potente calcio di punizione. Sul corner seguente incorna Carbone, ma il suo tentativo finisce sul fondo.

Più vivace la ripresa. Burdisso protagonista prima al 49’ con il tentativo di cross dalla sinistra bloccato da Adornato, poi al 53’ con il suo tentativo di destro deviato in angolo dalla difesa ospite.

La gara scorre sui binari di un forte agonismo, ma senza occasioni fino al 28’ quando Sturaro ci prova con la sua punizione a giro che finisce alta di poco sulla traversa. Alla mezz’ora Cassini ha sui piedi la grande occasione per siglare la rete del vantaggio. A tu per tu con Adornato il numero 11 orange prova il pallonetto e l’estremo difensore si oppone.

La prima occasione del match è di marca orange. Al 5’ grande azione personale di Aretuso che mette a sedere avversari a ripetizione e conclude a rete, Adornato salva come può. Passano due minuti e Cassini si mette in mostra con il suo mancino, palla a lato di poco alla destra del portiere ospite.

