Le Sardine Ponentine, dopo il flash mob dello scorso 6 dicembre in piazza Colombo, a Sanremo organizzano il primo congresso cittadino, sabato 18 gennaio, alle 17, nella Federazione Operaia Sanremese in via Corradi 47. Nell’occasione sarà proiettato un documentario ed organizzato un dibattito incentrato su principi, proposte ed aspettative del movimento.

