A Bussana, nella sede dell’Asl, una moglie è entrata nell’ufficio del marito ed ha inveito contro una collega dell’uomo. Mossa dal sospetto di una relazione tra i due, ha minacciato la “rivale” con una pinzatrice. E’ nato un parapiglia e la collega del marito è stata portata in ambulanza al pronto soccorso. Poi ha presentato ai Carabinieri una denuncia per minaccia, come riporta Giulio Gavino su “La Stampa”.

