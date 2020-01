Ieri pomeriggio a Sanremo si è verificata un’aggressione da “Maggiorino” in via Roma. Secondo una prima ricostruzione una donna, forse una cliente, sarebbe entrata nella cucina con un coltello, ferendo un dipendente del locale. L’uomo non è rimasto ferito gravemente, la donna è fuggita e la Polizia non è riuscita a rintracciarla, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

Correlati