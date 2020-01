Un pesce re, del peso di 48 chili, è stato catturato a 25 miglia al largo del porto di Imperia Oneglia dall’equipaggio del Motopesca Salvatore I. “Sono esemplari che vivono in profondità, molto difficili da catturare. Di solito se ne pesca uno all’anno, in Liguria” racconta il marinaio Alessandro Kraiem all’Ansa. Facevano parte dell’ equipaggio anche il comandante Federico Rametta e il secondo marinaio Antonio Di Perna. Il pesce è di una specie pregiata che può essere venduta anche a 15 euro al chilo.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta