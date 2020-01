Stamani, intorno alle 6, è stato richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine da un cittadino allarmato dal rumore di una vetrina infranta. Gli operatori si sono portati immediatamente in corso Garibaldi dove hanno notato la vetrina di un negozio di abbigliamento in frantumi e una donna, armata di martello, intenta a rovistare all’interno dell’esercizio commerciale.

I poliziotti hanno interrotto sul nascere l’azione criminosa della donna intimandole di posare il martello e di uscire dal negozio.

La donna – imperiese, 52 anni, con precedenti specifici oltre ad un episodio di minaccia e guida in stato di ebbrezza – è stata tratta in arresto per il tentato furto, aggravato dall’uso di violenza sulle cose, perpetrato ai danni della nota boutique cittadina.

Stamani in Tribunale di Imperia il giudice ha convalidato la misura.

