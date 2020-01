Il pm della Dda di Genova ha chiesto una condanna di 10 anni di carcere per Giacomo Masotina, 44enne imperiese, per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. L’uomo era stato arrestato dai Carabinieri di Imperia nell’ottobre 2018 nell’operazione Andalusia. A gennaio era stato fermato a Ventimiglia con 50 chili di marijuana e 2 di hashish ed era stato poi condannato a 2 anni e mezzo, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

