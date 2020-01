Un altro week-end ricco di impegni per il settore giovanile nero azzurro. A riposo soltanto la formazione Under 17 guidata da mister Tirone, disputeranno incontri casalinghi la Juniores Eccellenza e le formazioni: under 16, 15 e 14 mentre la squadra B under 14 e la Juniores Provinciale saranno in trasferta.



Di seguito tutti gli impegni dei giovani nero azzurri:



Juniores Eccellenza

Imperia – Finale sabato 18 ore 16:30

campo “Prof. Aicardi” Pontedassio

Convocati: Cacciò, Pallini, De Matteis, Negro, Di Cianni, Correale, Pellegrino, Giglio, Carnabuci, Poletti, Lo Sicco, Zeka, Zanchi, Aicardi, Sasso, De Luca, Manitto, Nastasi



Juniores 2° liv. Prov.

Don Bosco Valle Int. – Imperia sabato 18 ore 17:00

campo “Zaccari” Camporosso

Convocati: Comiotto, Dallocchio, Berisha, Pastorino, Barbusso, Suarez, Mela, Somà, Lamnica, Marassi, La Porta, Giorgini, Tallone, Cosentino, Ercole



Under 17 – Riposo



Under 16

Imperia – Molassana domenica 19 ore 10:30

campo “F. Salvo” Piani di Imperia

Convocati: Coccalotto, Baudo, Amoretti, Taliercio, Parascosso, Llesmi, Guerra, Morchio, Gerbore, Parrelli, Giudice, Zambruno, Comiotto, Ardissone, Fatnassi, Zandonella, Gandolfi, Ascheri, Foraci, Di Fabio



Under 15

Imperia – Dianese&Golfo sabato 18 ore 15:00

campo “F.Salvo” Piani di Imperia

Convocati: La Porta, Malaj, Amoretti, Ascheri, Capriotti, Dani, Papone, Ricca, Bianchino, Dedej, Giudice, Guastamacchia, Matani, Nastasi, Parrelli, Tauro, Zambruno, Ardissone



Under 14

Imperia – Speranza sabato 18 ore 16:30

campo “F.Salvo” Piani di Imperia

Convocati: Bona, Bottino, Coscia, Dedja, Di Pietro, Macaluso, Morini, Nichele, Robotti, Rosa, Yousef, Sasso, Torrielli, Trucchi



Under 14 sq. B

Finale – Imperia sabato 18 ore 15:00

campo “F. Borel” Finale Ligure

Convocati: Di Leo, Badino, Rovere, Mandri, Caprera, D’Aniello, Fanzone, Dellamonica, Iapichino, Trucco, Ansaldi, Ardoino, Alberti, Lavagetto, Gijza, El Khattat

