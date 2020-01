A Taggia l’emergenza acqua proseguirà sino a domenica 19 o lunedì 20. Circa 4 mila persone, nella zona sopra il cimitero, non possono effettuare usi alimentari se non previa bollitura. Il Comune ha collocato tre cisterne in piazza IV Novembre, piazza Eroi Taggesi e nel vallone Santa Lucia. E’ la terza volta in 14 mesi che accade un disagio simile a Taggia, come scrive Angelo Boselli su “Il Secolo XIX”.

Correlati