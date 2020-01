A Sanremo il McDonald’s in piazza Colombo, chiuso da più di un mese, riaprirà non prima dell’estate dopo un importante intervento di ristrutturazione. Per i 16 lavoratori si prospettano almeno 4 mesi di aspettativa non retribuita o in alternativa un trasferimento ai Mc Donald’s a Milano, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.

