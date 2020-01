In occasione della “Giornata della Memoria”, l’Associazione Figli della Shoah presenta la testimonianza della Senatrice Liliana Segre che avrà luogo lunedì 20 gennaio alle 10.30 al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

E anche a Sanremo, lunedì 20 gennaio si potrà assistere alla testimonianza della Senatrice grazie ad un collegamento streaming al Teatro Centrale (ore 10.30).

“Abbiamo invitato gli studenti delle scuole – commenta l’Assessore alla cultura Silvana Ormea che ha fortemente voluto questo evento – per permettere loro di fruire dell’importante incontro-testimonianza durante il quale la Senatrice racconterà la propria storia. Ringrazio il Rotary Club Sanremo per la collaborazione nell’organizzare quest’appuntamento. In questo modo anche Sanremo potrà essere presente per riflettere su quanto è accaduto in quel tragico e oscuro periodo della storia del nostro Paese e dell’Europa.

Perché solo con la conoscenza di quanto è avvenuto nel passato, ci si può davvero impegnare nel diffondere valori come la pace, il dialogo e la lotta alla discriminazione”.

Lunedì gli alunni parteciperanno anche con letture e intermezzi musicali.

Prevista una relazione del prof. Gustavo Ottolenghi dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.

L’incontro è aperto alla cittadinanza (ingresso gratuito) e l’invito è di presentarsi alle 9.30 al Teatro Centrale per prendere posto e iniziare alle 10 con i saluti istituzionali.