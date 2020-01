Sarà ripristinato lo storico acquedotto Tenarda-Vignai-Argallo (che serve buona parte della zona collinare di Sanremo), travolto in più punti da frane causate dal nubifragio del 20 dicembre e dallo stato di abbandono dei boschi. I lavori, affidati dall’Amaie a tre ditte locali, costeranno circa 300 mila euro. Il danno principale è stato causato dall’esondazione del rio Regianco che ha trascinato una valanga di massi e tronchi, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

