Sono state rese note le designazioni arbitrali in serie D.

Sanremese-Lavagnese, gara valida per la terza giornata di ritorno, in programma domenica 19 gennaio al Comunale alle ore 15, sarà diretta da Edoardo Gianquinto di Parma. I collaboratori di linea saranno Luca Noè Marseglia di Milano e Domenico Russo di Torre Annunziata.

