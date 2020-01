Bella notizia per il settore giovanile della Sanremese ed in particolare per gli Esordienti 2007 biancoazzurri. Alessandro Falcone e Francesco Fidanza, entrambi militanti nell’Under 13 che domani inizierà il Torneo Fair Play, sono stati chiamati dalla Sampdoria per un provino.

I due giovani calciatori della Sanremese dovranno recarsi giovedì 23 gennaio al campo sportivo Negrotto, sito a Serra Riccò, dove svolgeranno una seduta di allenamento ed una partita con i pari età blucerchiati.

Ad Alessandro e Francesco vanno i migliori auguri da parte della società.

