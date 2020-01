Ieri i quotidiani hanno dato meritata visibilita’ alla decisione di Sanremo di lanciare un concorso di progettazione internazionale per il Fronte Mare. Con il coinvolgimento dell’Ordine degli Architetti e la ricerca internazionale di professionisti per far scaturire la soluzione piu’ brillante e lungimirante per il futuro di Sanremo.

Civicamente Bordighera e gli altri gruppi consiliari di opposizione a Bordighera si complimentano con il Sindaco Biancheri, mentre provano un rammarico profondo, quasi dolore per essere impotenti a dare una simile opportunità al Lungomare di Bordighera. Lungomare di Bordighera che ha tutte le credenziali per meritare attenzione speciale: l’estremo punto Sud della Liguria, percorso panoramico privilegiato per la vista sul mare e su un lunghissimo tratto del litorale francese, unico sulla Riviera per la sua estensione pedonale, per Bordighera attrattiva turistica primaria sia d’inverno che d’estate, e per i Bordigotti “luogo del cuore”.

Quando l’usura e l’incuria di molti decenni rendono necessario intervenire su un sito di cosi forte interesse per la comunita’, l’Amministrazione lungimirante coglie la palla al balzo e dovendo investire somme rispettabili in opere che dureranno un’altra serie di decenni trasforma il bisogno di manutenzione in opportunita’ di valorizzazione. E in un momento storico in cui Bordighera deve re-inventarsi e farsi tanta buona pubblicita’, lancia la sfida del concorso di idee per il progetto che potra’ aprire una nuova pagina di futuro.

Ma non l’Amministrazione Ingenito. Che proprio non riesce ad apprezzare i concorsi di idee. Appena eletta si era premurata di cancellare la trasformazione di Piazza della Stazione guidata dal progetto vincitore di un concorso di Idee con la partecipazione dell’Ordine degli Architetti. Poco piu’ di un mese fa i gruppi di opposizione uniti hanno chiesto di rivisitare in Commissione Urbanistica l’opportunita’ di un concorso di progettazione per il Lungomare, ma l’assessore Lagana’ che quel giorno presiedeva non ha neppure aperto la discussione, comunicando che la decisione era presa: niente concorso.

Oggi abbiamo dunque una pratica del Lungomare che neppure ufficialmente e’ chiamata “progetto”: si intitola “Pavimentazione, Illuminazione, ed Interventi di Arredo Urbano necessari per la riqualificazione della Passeggiata Mare”. Ha uno studio di Fattibilita’ Tecnico Economica eseguito dagli Uffici; e una Deliberazione di Giunta che prevede una spesa di 3.6 Milioni di Euro dei contribuenti per, appunto, pavimentazione, illuminazione, e ringhiere. E non e’ per niente chiaro con quali criteri sara’ affidata la progettazione. Per ora non ci sono linee guida, salvo per le ringhiere che saranno “della stessa tipologia di quelle della Rotonda”…..

Bordighera e’ in un tunnel. Chissa’ quando la luce.

Mara Lorenzi per Civicamente Bordighera