La Società Club Marathon Imperia, con l’approvazione del Comitato Regionale FIDAL Liguria e la collaborazione del Comune di Imperia, organizza la manifestazione 1° Cross Parco Urbano, in programma Domenica 19 Gennaio 2020 presso il Parco San Leonardo di Imperia.

L’evento sportivo è valido per il Campionato Regionale Individuale e di Società Master di corsa campestre. Nel contesto della gara ci sarà un circuito dedicato ai cadetti/e e ragazzi/e rispettivamente di 2.000 mt. e 1.500 mt. Le gare si svolgeranno interamente all’interno del Parco Urbano su sterrato e prato. Si salirà anche sulla collinetta artificiale nei pressi del depuratore.

In virtù della convenzione in vigore con il dipartimento Costa Azzurra, possono partecipare gli atleti regolarmente tesserati per l’anno 2020 per società francesi affiliate per la regione Costa Azzurra di pari età e sarà aperta anche agli atleti master delle altre regioni italiane.

Le corse prenderanno il via alle ore 10.30. Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 presso il Palazzetto dello Sport.

“Un nuovo appuntamento sportivo che dimostra ancora una volta la grande capacità di Imperia di ospitare eventi all’aperto durante tutto l’anno”, commenta l’assessore allo Sport, Simone Vassallo. “Un ringraziamento sentito al Club Marathon Imperia per l’impegno dimostrato anche in questa occasione. Il Parco urbano si presta a iniziative di questo genere e il fatto che alla sua prima edizione sia già un evento di livello regionale lo dimostra. Credo che rappresenterà un’ottima occasione anche per far conoscere Imperia ai tanti partecipanti che verranno da fuori”.