Doppia prestigiosa convocazione per i giovani attaccanti orange Matteo Vitan (2006) e Alex Paraschiva (2004).

Vitan sosterrà un allenamento con i pari età del Genoa lunedì pomeriggio al campo “Pertini” di Multedo, mentre Paraschiva si allenerà con il Pontedera sia lunedì che martedì.

La convocazione degli attaccanti orange con due società professionistiche è la nuova dimostrazione di come il lavoro svolto dai tecnici dell’Ospedaletti, sia dentro che fuori dal campo, stia dando i propri frutti nella crescita dei calciatori del futuro. Tutto lo staff orange augura il meglio ai propri ragazzi impegnati negli allenamenti che potrebbero rappresentare una svolta nelle loro carriere in ambito sportivo.

